Almanya’da onlardan 28.1 milyon satılmış

ALMAN Tarım Bakanlığı böcek ilacı fipronil maddesi karışmış 10.7 milyon yumurtanın Almanya’ya gönderildiğini açıklamıştı. Ancak Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi, Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Almanya’ya böcek ilacı maddesi karışan 28.1 milyon yumurtanın satıldığını yazdı. Bu durumda Alman Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı rakamın üç kat üzerinde zehirli yumurtanın Almanya’ya geldiği belirtildi.

BAKAN MEYER: KORKUNÇ YÜKSEK

Aşağı Saksonya Tarım Bakanı Yeşillerli Christian Meyer, Almanya’da zehirli yumurta sayısının korkunç seviyede yüksek olduğunu belirtti. Bakan Meyer, Federal hükümeti kendini bile skandalın boyutu hakkında yeteri kadar bilgilendirmemekle suçladı. Meyer, “Bu rakamlar AB’nin hızlı uyarı sisteminde var. Federal hükümet bu rakamlara bakıp bilgi edinebilirdi” dedi.

Zehirli yumurtaların 12 AB ülkesine satıldığı, Belçika, Hollanda ve Almanya’nın skandaldan en çok etkilenen ülkeler olduğu kaydedildi.