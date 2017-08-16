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    Almanya’da onlardan 28.1 milyon satılmış

    BERLİN
    16 Ağustos 2017 - 11:19Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 11:19

    Böcek ilacı fipronil maddesi karışan zehirli yumurtaların Almanya’da sanılandan üç kat daha fazla olduğu belirtildi. Almanya’ya 28.1 milyon zehirli yumurta gönderildiği belirtildi.

    ALMAN Tarım Bakanlığı böcek ilacı fipronil maddesi karışmış 10.7 milyon yumurtanın Almanya’ya gönderildiğini açıklamıştı. Ancak Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi, Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Almanya’ya böcek ilacı maddesi karışan 28.1 milyon yumurtanın satıldığını yazdı. Bu durumda Alman Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı rakamın üç kat üzerinde zehirli yumurtanın Almanya’ya geldiği belirtildi.

    BAKAN MEYER: KORKUNÇ YÜKSEK
    Aşağı Saksonya Tarım Bakanı Yeşillerli Christian Meyer, Almanya’da zehirli yumurta sayısının korkunç seviyede yüksek olduğunu belirtti. Bakan Meyer, Federal hükümeti kendini bile skandalın boyutu hakkında yeteri kadar bilgilendirmemekle suçladı. Meyer, “Bu rakamlar AB’nin hızlı uyarı sisteminde var. Federal hükümet bu rakamlara bakıp bilgi edinebilirdi” dedi.
    Zehirli yumurtaların 12 AB ülkesine satıldığı, Belçika, Hollanda ve Almanya’nın skandaldan en çok etkilenen ülkeler olduğu kaydedildi.

    Etiketler: zehirli yumurta , fipronil , ALMANYA
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