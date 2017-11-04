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    Almanya’da nesli tükenmekte olan köpekbalıkları öldü

    İHA
    04.11.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Bochum şehrinde yer alan Tierpark adlı hayvanat bahçesinin akvaryumunda nesli tükenmekte olan iki köpekbalığı öldü.

    Bochum’daki hayvanat bahçesinde dünyada az sayıda bulunan köpekbalığı türü ve çok sayıda deniz mercanı akvaryumdaki filtre sisteminde meydana gelen bir arızadan dolayı öldü. 10 yaşında olan Marina ve 11 yaşındaki Marinus adlı köpekbalıkları nesli tükenmekte siyah köpekbalığı türlerindendi. 2008 yılından beri hayvanat bahçesinin vazgeçilmez parçası olan köpekbalıklarının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hayvanat bahçesi çalışanları ise iki köpekbalığının ölümden dolayı büyük şok yaşadıklarını ve üzüntü duyduklarını söyledi.

    Etiketler: Tierpark , nesli tükenmekte olan
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