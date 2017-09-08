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    Almanya'da 'MİT ajanı' davası

    BERLİN
    08.09.2017 - 01:19 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 01:19

    ALMANYA’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) adına istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Türk vatandaşının davası dün başladı.

    Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık Mehmet Fatih S., Almanya’daki Kürt kuruluşlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgiyi MİT’e aktarmakla suçlanıyor.

    İddianameye göre 32 yaşındaki sanık, terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Avrupa Demokratik Kürdistan Toplum Kongresi’nin (KCDK-E) Başkanı Yüksel Koç ve ailesi hakkında 2015’ten 2016’nın Aralık ayına kadar bilgi topladı ve bunları 30 bin euro karşılığında MİT’e verdi. Dünkü duruşmada savcı iddianamesini okuduktan sonra sanık Mehmet Fatih S.’nin sorgusuna geçildi.

    Sanık, Ankara Terörle Mücadele’de görevli iki polise Almanya’daki Kürt siyasetçileriyle ilgili bilgi verdiğini söyledi. Sanık duruşmada Almanya’ya sığınma talebinde bulunduğu sırada ilticasının kabul edilmesi amacıyla MİT’e çalıştığı yönünde verdiği ifadesinin aslında doğruyu yansıtmadığını da belirtti. 

    Etiketler: ALMANYA , mit , gazetehaberleri
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