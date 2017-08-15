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    Almanya’da mektupla oy verme işlemi başladı

    Deutsche Welle Türkçe
    15 Ağustos 2017 - 10:27Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:27

    24 Eylül’deki meclis seçimlerine altı hafta kala Almanya’da mektupla oy verme işlemi Berlin’de başladı. Bu seçim sürecinde önceki seçimlere nazaran daha fazla Almanın oylarını bu yöntemle kullanması bekleniyor.

    ALMANYA’da 24 Eylül tarihinde düzenlenecek olan Federal Meclis seçimlerine altı hafta kala mektupla oy verme işlemi pazartesi günü Berlin’de başladı.

    Mektupla oy verme işlemi için gerekli belgeler, seçmenlere yerel seçim büroları tarafından postayla iletilecek. Seçmenlerin internet üzerinden ya da posta vasıtasıyla seçim pusulası edinme imkanları bulunuyor.

    OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI
    Der Tagesspiegel’in haberine göre, bu vesileyle daha fazla seçmeni oy vermeye teşvik edebileceklerini düşünen siyasi partiler uygulamadan memnun olsalar da, anayasa hukukçuları için aynı şeyi söylemek mümkün değil.
    Anayasa hukukçuları, seçim pusulaları “evde mutfak masasında doldurulduklarından ötürü” seçim gizliliğinin ve seçme özgürlüğünün denetlenebilir olmadığı görüşünde.
    İstatistiklerse, Berlin’de mektupla oy veren seçmen sayısının son dört yıldır artış gösterdiğini gözler önüne koyuyor.
    Focus Online’ın haberine göre, Berlin Eyalet Seçim Müdürü Petra Michaelis, “Bir yandan mektupla oy verme işleminin seçim günü oy veremeyecek kişiler için bir istisna olması gerekirken, diğer yandan mektupla oy verme işlemi seçime katılım oranının artışına neden olabiliyor” dedi.

    SEÇMENİN YÜZDE 24’Ü
    Michaelis ve ekibi, Berlin’de bu yıl 600 binden fazla kişinin oy verirken bu yöntemden faydalanacağını tahmin ediyor. Bu rakam, Berlin’de bulunan yaklaşık 2 buçuk milyon seçmenin yüzde 24’üne tekabül ediyor. 2013’te gerçekleşen seçimlerdeyse bu oran Berlin’de yüzde 21,6, ülke genelindeyse yüzde 24,3 civarındaydı.

    ‘EĞER BİR İŞİNİZ ÇIKARSA’
    Şu anki başbakan Angela Merkel’in de mensubu olduğu Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) mektupla oy kullanma işlemiyle ilgili bir kampanya düzenliyor. Parti tarafından özel olarak açılan web sitesinde seçmenlere mektupla nasıl oy kullanacaklarıyla ilgili bilgiler sunuluyor.
    Bu yolla katılım oranını artırmayı hedefleyen CDU’nun sloganıysa “Eğer seçim günü bir işiniz çıkarsa.”

    Etiketler: ALMANYA , mektupla oy verme , Berlin
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