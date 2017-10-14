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    Almanya’da liderler bu eyaleti bekliyor

    BERLİN
    14.10.2017 - 08:58 | Son Güncelleme:

    Almanya’da genel seçimlerin üzerinden üç hafta geçti. Henüz hükümet kurulamadı ve koalisyon için ön görüşmeler de başlamadı. Tüm siyasi partiler pazar günü yapılacak Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerini bekliyor.

    ANKETLERE göre Aşağı Saksonya’da da federal düzeyde olduğu gibi Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Hür Demokratlar ve Yeşiller arasında Jamaika koalisyonu mümkün. Eyalet seçimleri federal hükümetin kurulması için itici güç olacak. Aşağı Saksonya’da sandıktan çıkacak sonuçlar, federal düzeyde koalisyon ortağı görünen partilerin ellerini güçlendirecek veya zayıflatacak.

    Anketlere göre Sosyal Demokratlar (SPD) ve Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) oyları birbirine yakın. Hatta SPD, yüzde 34.5 oyla, 1.5 puan öne geçmiş bulunuyor. CDU ise yüzde 33’e gerilemiş durumda. Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) kafa kafaya üçüncü sıra için yarışıyor. İkisinin de oyları yüzde 9’da seyrediyor. Aşırı sağcı AfD yüzde 7, Sol Parti yüzde 5 sınırında.
    Böyle bir seçim sonucu Aşağı Saksonya’da üç koalisyon seçeneğini mümkün kılıyor. SPD ve CDU’yla büyük koalisyon veya SPD, Yeşiller ve FDP ile üçlü bir koalisyon. FDP bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Ya da federal düzeyde olduğu gibi CDU, Yeşiller ve FDP arasında üçlü Jamaika koalisyonu.

    Etiketler: ALMANYA
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