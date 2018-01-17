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    Almanya’da ‘Kudüs Gücü’ne operasyon

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Alman polisi, İran adına casusluk yaptıklarından şüphelenilen kişilerin evlerine baskın düzenledi. Evleri aranan kişilerden 10’unun İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü mensubu olduğu düşünülüyor.

    ALMAN Focus dergisi, İsrail ve Yahudi cemaatine karşı istihbarat çalışması yaptıkları ve İran adına casusluk faaliyetinde bulundukları şüphesiyle Almanya çapında pek çok eyalette polis baskınları düzenlendiğini bildirdi.
    Konutlarında arama yapılan şüpheliler arasında on kişinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı özel tim Kudüs Gücü’ne mensup oldukları ve bu nedenle ‘çok tehlikeli’ olarak sınıflandırıldıkları belirtiliyor. Savcılığın aramalar için verdiği yetki yazısında zanlıların Kudüs Gücü mensubu olduğu şüphesine de yer verildi. İran ordusuna bağlı Kudüs Gücü, ülke içi ve dışında rejim muhaliflerine yönelik düzenlediği operasyonlarla tanınıyor.
    Focus haberinde Kudüs Gücü’nün İran gizli servisi Vevak için cinayet timleri oluşturduğu, Filistinli radikal Hamas örgütü adına da cinayetler işlediği belirtiliyor.

    GÖZALTI VEYA TUTUKLAMA YOK
    Alman polisinin dün Berlin, Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde düzenlediği ve özel polis timlerinin de katıldığı operasyonda gözaltı ya da tutuklama olmadığı, casusluk suçlamasından olası tutuklama emrinin Karlsruhe’deki soruşturma hakimleri tarafından verileceği belirtiliyor.
    Polis baskınlarının Almanya iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın kapsamlı gözlem çalışmaları sonucunda başlatıldığı kaydedildi.
    1992 yılının Eylül ayında Berlin’deki Mykonos adlı lokalde sürgündeki dört İranlı politikacının öldürülmesi Almanya-İran ilişkilerinde ciddi krize yol açmış, soruşturmalar sonucunda cinayet emrinin İran İstihbarat Teşkilatı tarafından verildiği ortaya çıkmıştı.

    Etiketler: İranlı ajanlar , operasyon
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