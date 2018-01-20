Almanya’da kritik gün

AVRUPA Birliği’nin motor ülkesi Almanya’da 22 Eylül’de yapılan genel seçimlerden bu yana yeni hükümet kurulamadı. Başbakan Angela Merkel’in Hıristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) liberal FDP ve Yeşiller ile yaptığı koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından SPD ile yeniden ‘büyük koalisyon’ görüşmelerine başlanmıştı.

ÖNEMLİ OYLAMA

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez hükümet kurmanın bu kadar uzadığı Almanya’da SPD, parti yönetiminin koalisyon ön görüşmelerinde CDU/CSU ile mutabakat sağladığı 28 sayfalık uzlaşma metnini bugün düzenlenecek olağanüstü kurultayda oylayacak. Hıristiyan Birlik partilerinin daha önce yeşil ışık yaktığı 28 sayfalık metnin SPD delegeleri tarafından da kabul edilmesi durumunda dört yıldan beri hükümette bulunan CDU/CSU ve SPD arasında, yeniden ‘büyük koalisyonu’ kurma hedefiyle doğrudan koalisyon görüşmelerine geçilecek.

Ancak kurultaydan ‘Evet’ çıkması hükümetin kurulacağı anlamına gelmiyor. SPD, koalisyon görüşmeleri bittiğinde mutabakatı tüm üyelerine oylatıp çoğunluk arayacak.

‘HAYIR’ ÇIKARSA

Olağanüstü kongrede delegelerin, ön görüşmelerden çıkan mutabakata onay vermemesi durumunda Almanya bir siyasi krizle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda ya erken seçime gidilecek ya da azınlık hükümeti için bir çözüm aranacak. Ancak Başbakan Merkel’in azınlık hükümeti istemediği biliniyor. SPD’den onay çıkmazsa Merkel ve Martin Schulz’un liderlikleri de tartışma konusu olabilir. 12 yıldır başbakan olan Merkel’e karşı yeni isimler gündeme gelebilir. Keza SPD’nin Başbakan adayı Schulz beklentileri karşılayamadı. Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz liderliğinde girilen genel seçimlerde SPD yüzde 20.5 ile parti tarihinin en kötü sonucunu aldı.

SPD LİDERLERİNDEN ÜYELERE YOĞUN LOBİ

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) bugün yapılacak olağanüstü kurultayı öncesinde partinin liderleri delegeler nezdinde koalisyon görüşmelerine onay vermeleri için ciddi lobi yaptı. SPD’nin Başbakan adayı Martin Schulz seçimlerin ardından, seçmenin kendilerine muhalefet görevi verdiğini ve kesin bir şekilde hükümette yer almayacağını söylemişti. Şimdi ise Merkel ile koalisyon masasında yer alması parti içinde özellikle de genç kanatta eleştiriliyor. Parti teşkilatları nezdinde lobi yapanlardan SPD Başkan Yardımcısı Olaf Scholz, Alman dpa ajansına yaptığı açıklamada SPD’nin onayının hem Almanya, hem Avrupa için önemli olduğunu belirterek “Oylamanın bizim sınırlarımızı aşan bir etkisi olacak” dedi.