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    Almanya’da köpeklere emeklilik maaşı

    BERLİN
    17.10.2017 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Almanya’da artık köpeklere de emeklilik maaşı bağlanacak. Berlin eyalet emniyeti, güvenlik güçlerine yardım amacıyla görev yapan köpekleri emekli edecek. Bu bağlamda, emeklilik hakkı kazanan köpeklere her ay 1.400 euro (6.000 lira) emekli maaşı ödenecek.

    Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu yaptığı son toplantıda polis köpeklerine emeklilik hakkı verilmesini karara bağladı. Buna göre yedi yıl yedi ay boyunca polis köpeği olarak emniyete görev yapan köpekler emekli hakkı kazanacak.

    Köpeklere, beslenmeleri ve barınmaları için her ay bin 400 euro (6.000 lira) emekli maaşı ödenecek.Türkiye’de temmuz ayında yapılan zamla en düşük SSK emekli aylığı 1.485 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.330 liraya yükseltilmişti.

    Berlin Emniyet Müdürlüğü’nde 2012 ile 2016 yılları arasında tam 73 polis görev yaptı. Köpekler, toplumsal olayların yanı sıra kurtarmalarda da görev yaparken narkotik suçlarla mücadelede de görevlendirildi.

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    Etiketler: almanya , köpek , alman kurdu , köpeklere emekli maaşı
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