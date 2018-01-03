Almanya’da koalisyon krizi bıktırdı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, önce yeni bir hükümeti kurmada çok yavaş davrandı. Genel seçimden 3.5 hafta sonra Yeşiller ve FDP ile ilk sondaj görüşmeleri başladı. Herkes Merkel’in Yeşiller ve FDP ile koalisyon kuracağına inanıyordu. Ama sondaj görüşmeleri dört hafta sonra patladı. FDP, “Biz yokuz” deyip masayı terk etti. Böylece yaklaşık 8 hafta kaybedildi.

SPD, “Büyük koalisyonda yokuz” demeye devam etti. Almanya bir erken seçimin eşiğine geldi. Ama Cumhurbaşkanı Steinmeier müdahale etti. Saraya davet ettiği parti temsilcilerine, “Sorumluluktan kaçamazsınız. Sorumluluk alın” tavsiyesinde bulundu.

Merkel’le hükümet kurmaya nazlanan SPD, “Ucu açık görüşmelere başlayalım mı, başlamayalım mı?” sorusunu genel kurultaya getirdi.

Kurultaydan görüşmeler için onay çıktı. Ama SPD, “Ön görüşmeden önce görüşelim” dedi. Bu görüşmeden ucu açık sondaj görüşmesi kararı çıktı. Araya noel ve yılbaşı tatili girdi.

100 GÜN SONRA

CSU, perşembe günü eyalet meclisi milletvekilleriyle kış toplantısını yapacak. Toplantı 6 Ocak’ta sona erecek ve 7 Ocak pazar günü CSU ile SPD arasında ilk sondaj görüşmesi, seçimlerden 100 gün sonra nihayet başlayacak.

KADER HAFTASI

Ucu açık sondaj görüşmesinden ne çıkacağı bilinmiyor. Bir hafta sondaj görüşmeleri yapılacak. Ardından SPD, “Koalisyon görüşmelerine başlayalım mı?” diye 21 Ocak’ta olağanüstü kurultayını toplayıp delegelere soracak.

Koalisyon çalışmalarının bu kadar uzaması artık bıkkınlık yarattı. Yeşiller dışında siyasi partiler Merkel’le bir koalisyona girmeyi göze alamıyor. Hepsi gelecek seçimde daha fazla oy kaybetmekten korkuyor.

İNİŞE GEÇİNCE...

Masadan çekilerek ilk koalisyon görüşmelerini bozan FDP anketlerde inişe geçince, “Merkelsiz bir Jamaika koalisyonuna varız” diyor. Oysa FDP, Yeşiller yüzünden koalisyon masasından kalkmıştı. Bavyera İçişleri Bakanı CSU’lu Joachim Herrmann, Merkel’in geleceğini tartışmaya açan FDP’ye sert çıktı. FDP’yi kendi iç sorunlarından dikkati başka bir yöne çevirmek istemekle suçladı.

Gelecek hafta Almanya’da Merkel’in ve yeni bir hükümetin kaderi çizilecek.