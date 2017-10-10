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    Almanya’da koalisyon görüşmeleri başlıyor

    Celal ÖZCAN/BERLİN
    10.10.2017 - 01:11 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 24 Eylül’de yapılan seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri başlıyor.

    Almanya’da Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) iktidarı vardı. CDU oy kaybıyla birinci parti çıkmış, ikinci çıkan SPD ise iktidarda yer almayacağını açıklamıştı. CDU’nun Yeşiller ve Hür Demokratlar ile koalisyon kurması bekleniyor. Hür Demokratlar ve Yeşillerle görüşmelerden önce CDU ve CSU kendi aralarında tartışmalı mülteci sayısı üzerinde uzlaşmaya vardı. Taraflar uzlaşmada üst sınır kavramını kullanmadı, ama yılda alınacak mülteci sayısını istisnalar hariç 200 binle sınırladı.

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , merkel , koalisyon , Koalisyon
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