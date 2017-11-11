Almanya’da karnaval zamanı

ÜLKEDE her yıl geleneksel olarak aynı tarihte, hep bir ağızdan 11’den geriye sayılarak başlanan karnaval sezonunda, karnavalın merkezi olarak bilinen Köln başta olmak üzere Düsseldorf ve Mainz gibi özellikle Ren Nehri çevresindeki büyük kentlerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Binlerce kişi, karnaval sezonunun en renkli yaşandığı şehirlerden olan Köln’deki Heumarkt Meydanı ve Ren Nehri çevresinde toplandı. Yağmura aldırış etmeden meydanlarda toplanan ve rengarenk kostümler giyip ilginç maskeler takan katılımcılar, karnaval şarkıları söyledi.

Köln’deki kutlamalara çevre şehirlerden ve ülkelerden de çok sayıda turist katıldı. Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak biliniyor.

Almanya’da karnaval dönemi, 12 Şubat 2018’de ‘Rosenmontag’ (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 14 Şubat 2018’de ‘Aschermittwoch’ (Kül Çarşambası) adı verilen gün ile sona erecek. Karnavalın ardından ‘Fasten Zeit’ denilen geleneksel oruç dönemi başlayacak.







