Almanya’da kadınların yüzde 43’ü taciz kurbanı

HOLLYWOOD yapımcısı Harvey Weinstein'ın ünlü kadın oyunculara yönelik cinsel tacizlerinin ortaya çıkmasından sonra Almanya'da yapılan araştırma, bu ülkede de cinsel tacizin çok yaygın olduğunu ortaya koydu. Kamuoyu araştırma şirketi Instituts YouGov tarafından yapılan anketin ortaya çıkardığı sonuca göre, her 100 Alman kadından 43'ü hayatında bir kez bile olsa cinsel taciz kurbanı.

2 binden fazla kişinin katıldığı ankettin bir diğer sonucuna göre tacize uğrayan erkeklerin oranı ise yüzde 12. En çok tacizin çalışma alanında olduğu da anketin bir başka sonucu. Federal Aile, Gençlik, Kadın ve Yaşlılardan Sorumlu Bakanı Katarina Barley de daha önce yaptığı açıklamada, kadınların her alanda tacize uğradığına dikkat çekmişti. Barley “Kimi alanlarda veya mesleklerde daha fazla, kimilerinde ise daha az. Gerçek olan kadınların taciz kurbanı oldukları. Tacizle mücadelede mağdur kadınların konuşmaları çok önemli bir adım” demişti.