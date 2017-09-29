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Almanya’da işsizlikte rekor gerileme

AA
29.09.2017 - 11:58 | Son Güncelleme:

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 5.6 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

ALMANYA Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya’da eylül ayında piyasalarda 5 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, 23 bin kişi azaldı. Böylece eylül ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 506 bin olarak belirlendi. Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise eylül ayında yeni tarihi düşük seviyeye indi. İşsizlik ağustos ayında yüzde 5.7 iken eylülde 5.6’ya düşerek ülkenin 1990 yılında birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ise işsizlik yüzde 5.5 seviyesinde belirlendi. Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin açıklamasında, iş gücü piyasasının çok olumlu bir gelişme göstermeyi sürdürdüğünü belirterek, istihdamın artmaya devam ettiğini ve yeni çalışanlara yönelik talebin bu ay şiddetle arttığını ifade etti.

Etiketler: ALMANYA , işsizlik , federal iş ajansı
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