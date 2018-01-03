Almanya’da işsizlik rekor düşük seviyede

ALMANYA Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, 2017’nin aralık ayında piyasalarda 13 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 29 binlik azalış göstererek yüzde 5.5 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı geçen ay 2 milyon 442 bin olarak ölçüldü.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ise işsizlik, yüzde 5.3 seviyesinde belirlendi.

Bu arada, daha önce yüzde 5.6 olarak açıklanan kasım ayı işsizlik oranı yüzde 5.5’e, işsizlik sayısındaki azalış da 18 binden 20 bine revize edildi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının 2017’de çok iyi geliştiğini belirterek, “Yıllık ortalama işsiz sayısı üst üste 4’üncü yıl da düştü. Sosyal güvenlik katkılarına tabi istihdam arttı ve şirketlerin yeni çalışanlara olan talepleri her geçen yıl tekrar artış gösterdi” ifadelerini kullandı.