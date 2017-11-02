Almanya’da işsizlik beklenenden fazla düştü

ALMANYA Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede geçen ay piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, 11 bin azaldı. Ekimde ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 495 bin olarak ölçüldü. Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 5.6 ile tarihi düşük seviyede kalmaya devam etti. Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ise işsizlik, yüzde 5.4 seviyesinde belirlendi.

Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının çok olumlu bir gelişme göstermeye devam ettiğini, ayrıca dinamik istihdam artışının sürdüğünü ve şirketlerin yeni çalışan talebinin arttığını belirtti.