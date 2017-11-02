Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Almanya’da işsizlik beklenenden fazla düştü

Almanya’da işsizlik beklenenden fazla düştü

AA
02.11.2017 - 14:04 | Son Güncelleme:

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, beklentinin üzerinde 11 bin azalırken, işsizlik oranı yüzde 5.6 ile rekor seviyede kalmaya devam etti.

ALMANYA Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede geçen ay piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, 11 bin azaldı. Ekimde ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 495 bin olarak ölçüldü. Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 5.6 ile tarihi düşük seviyede kalmaya devam etti. Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ise işsizlik, yüzde 5.4 seviyesinde belirlendi.
Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının çok olumlu bir gelişme göstermeye devam ettiğini, ayrıca dinamik istihdam artışının sürdüğünü ve şirketlerin yeni çalışan talebinin arttığını belirtti.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri