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Almanya’da işsiz sayısı temmuz ayında azaldı

AA
01 Ağustos 2017 - 12:34Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:34

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, temmuz ayında 9 bin azalırken, işsizlik oranı yüzde 5.7 ile rekor seviyede kalmaya devam etti.

ALMANYA Federal İş Ajansı’nın (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya’da temmuz ayında piyasalarda 5 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 9 bin azaldı. Böylece, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 537 bin olarak ölçüldü. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise temmuzda, mayıs ayında kaydedilen yüzde 5.7’lik tarihi düşük seviyede kalmaya devam etti.
Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, “İş gücü piyasasından gelen haberler olumlu. İstihdam tekrar güçlü şekilde yükseldi ve işletmelerdeki yeni çalışanlara olan talep, yüksek seviyede artmaya devam ediyor” dedi.

Etiketler: işsiz sayısı , ALMANYA , Deflef Scheele
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