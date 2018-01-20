Almanyaâ€™da hiperaktif Ã§ocuÄŸa kum yelek

Bir cezalandÄ±rma yÃ¶ntemi olarak kullanÄ±lan yelekler Almanyaâ€™da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Yeleklerin fiyatlarÄ± da 800 TL civarÄ±nda. Bu uygulamayÄ± destekleyenler yeleklerin hiperaktif Ã§ocuklarÄ±n daha kolay konsantre olmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve derslere odaklanmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. UygulamanÄ±n hayata geÃ§tiÄŸi Hamburgâ€™daki bir okulun Ã§alÄ±ÅŸanÄ± â€˜Ã§ocuklarÄ±n bu yelekleri giymekten Ã§ok hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±â€™ sÃ¶yledi. Psikiyatristler ise bu yeleklerin ÅŸiddetli psikiyatrik hastalara giydirilen gÃ¶mleklere benzediÄŸini savunuyor. AÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n Ã§ocuklarÄ±n vÃ¼cuduna eÅŸit olarak yerleÅŸtirilmiÅŸ olsa da uzmanlar bu tip aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±n 30 dakikadan fazla taÅŸÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor. OÄŸlu, Hamburgâ€™da bu uygulamayÄ± hayata geÃ§iren bir okulda okuyan Barbara Truller Voigt, yeleklerin 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun derslere olan konsantrasyonunda yardÄ±mÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.