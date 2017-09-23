Almanya’da gözler aşırı sağ partide

ALMANYA’da bugün 31 milyonu kadın, 29.8 milyonu erkek 61.5 milyon seçmen gelecek dört yıl için yeni meclisi belirleyecek. Almanya’da 1.5 milyonu Alman vatandaşı 3 milyonu aşkın Türkiye kökenli yaşıyor. Resmi rakamlara göre 720 bin civarında Türkiye kökenli seçmen var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşillere destek vermeyin’ çağrısının ardından yüzde 1’lik bir etkisi olan Türk seçmen kitlesinin bugün sandıkta nasıl bir eğilim göstereceği merak konusu.

Almanya Başbakanı Merkel, seçimden bir gün önce dün Greifswald’da yapılan bir ilkyardım etkinliğine katıldı.

Türkiye seçimlerden sonra Almanya’yla gerilen ikili ilişkilerin tekrar normalleşme sürecine girmesini beklerken, Almanya’da yaşayan Türkler ilk kez bu seçimlerde oldukça endişeli. Bu seçimlerde yabancı ve İslam karşıtı, milliyetçi Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy patlaması yaşayacağından, anketlerdeki yüzde 11 oy oranını fazlasıyla aşacağından korkuluyor. Almanya’da CDU-SPD büyük koalisyonu devam eder, AfD üçüncü parti çıkarsa, aşırı sağ parti ana muhalefet olabilir.

‘NAZİLER KÜRSÜYE ÇIKACAK’

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bu korkuyu, “1945’ten sonra ilk kez Meclis’te gerçek naziler kürsüye çıkacak” sözleriyle dile getirdi. Dördüncü kez aday olan Başbakan Merkel ilk kez bu seçimlerde çok yoğun tepkilerle karşılaştı. Özellikle memleketi Doğu Almanya’da göstericiler, “Merkel defol”, “Vatan haini” gibi sloganlarla ve düdük çalarak Merkel’in konuşmasını engellemeye çalıştı. Bazı yerlerde güvenlik nedeniyle Merkel açık hava mitingi yerine kapalı salonlarda konuştu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Uyum Bakanı Aydan Özoğuz güvenlik yüzünden Doğu’daki Eichsfeld kentinde toplantısını iptal etti.

GÜVENLİK KORKUSU

Bu seçimlerde ne fahiş kira ücretleri ne emekli maaşı ne vergi indirimi konuları seçim kampanyasına damgasını vurdu. İç güvenlik ve mülteci sorunu seçimlerin kaderini belirledi. 2015’te yaşanan mülteci akınından sonra Avrupa metropollerinde yaşanan terör saldırıları, kadınlara taciz ve tecavüz olayları, Almanya’da insanların gözünü korkuttu. Seçmenlerde devletin güvenlikte kontrolü kaybedeceği endişesi hakim. Seçim oturumlarında siyasi partilerin adayları en çok güvenlik üzerine gelen sorulara yanıt vermek zorunda kaldı. Seçmenler, ‘En çok neye ihtiyacınız var’ sorusuna, ‘güvenlik’ diyerek yanıt verdi.

Göç karşıtı AfD’nin seçimlerden üçüncü parti çıkması muhtemel.

ANKETLERDE SON DURUM

- Seçimde yerleşik partilerin hemen hepsinin oy kaybına uğrayacağı tahmin ediliyor.

- Sandıktan Başbakan Merkel’i destekleyen Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) yüzde 36 ile 37 arasında oy alarak, birinci parti çıkması bekleniyor.

- Merkel 2013 seçimlerinde yüzde 41.5 oy almıştı. Bir önceki seçimde yüzde 27.5 oy alan Sosyal Demokratların (SPD) oyları yüzde 21 civarında görünüyor.

- Anketlere göre Yeşiller yüzde 8, Sol Parti yüzde 9, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10, AfD yüzde 11 oy alacak.

- Bu sonuçlara göre Merkel yine 4 yıllığına Başbakan kalacak. Merkel ya Sosyal Demokratlarla büyük koalisyona devam edecek ya da Yeşiller ve Hür Demokratlarla üçlü koalisyon kuracak.

15 TÜRKİYE KÖKENLİ VEKİL SEÇİLEBİLİR

- Almanya’da genel seçime 42 parti katılıyor, ancak 7 partinin Meclis’e girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

- 2013 seçimlerinde 11 Türkiye kökenli milletvekili Federal Meclis’e girdi. Bu seçimlerde 92 Türk kökenli aday yarışıyor ve bunlardan 15’inin seçilme şansı yüksek.