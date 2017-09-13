Almanya’da, genç Türk yazar aranıyor

TÜRKİYE Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Imagentur GmbH işbirliğiyle yürütülen yarışmanın son başvuru tarihi 15 Ekim. Imagentur GmbH Genel Müdürü Tarık Bayram Gölezlioğlu, projenin Türkiye koordinatörü Türker Haliloğlu ile Almanya Koordinatörü Fatih Yılmaz, Mannheim’daki basın toplantısında yarışmayla ilgili ayrıntılı ilgiler verdi. Gölezlioğlu, “Yarışmada tek kriter, gençlerin yazacakların makalenin Türkiye ile ilgili olması. İlla makale ile de sınırlı olması gerekmiyor, bu şiir olabilir, deneme olabilir, kısa hikaye de olabilir. Gençler, Türkçe yazma konusunda sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle Almanca veya Türkçe yazabilirler” dedi. ‘İlk Makalem’ pilot projesi, ilk olarak Baden Württemberg Eyaleti’nde düzenlenecek. Yarışma daha sonra tüm Almanya ve Avrupa’ya yayılacak.

TÜRKİYE’Yİ GEZECEKLER

Yarışma kapsamında Türkiye hakkında en iyi makale yazan 15 genç, bir hafta süreyle anavatana kültür gezisine çıkacak. Türkiye’de yazarlarla tanışacak olan gençler, kültür-sanat, dernek ve vakıflarını, yayınevlerini ziyaret edecek, bir kitabın tasarım aşamasından basım aşamasına kadar olan süreci yerinde görecekler.

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