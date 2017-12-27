Almanya’da ev sahibi olmak zorlaşıyor

AVRUPA Merkez Bankası’nın (ECB) düşük faiz ve parasal genişleme gibi para politikaları uygulamasının ardından Euro Bölgesi ülkelerinde, özellikle de Almanya’da, düşük faiz oranlarının konut sektörüne etkisi gündeme gelmişti. Yapılan araştırmalar ve yayımlanan istatistikler, Almanya’da konut almanın giderek zorlaştığını ortaya koyuyor. Ülkede konut ve ticari gayrimenkul fiyatları, bu yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam etti.

Gerçek işlem verilerine dayanan Almanya VDP Emlak Fiyat Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 7.7 arttı. VDP Emlak Fiyat Endeksi’nin yayımlandığı 2006’dan bu yana gerçekleşen çeyrek bazdaki en güçlü artış, bu yılın temmuz-eylül döneminde kaydedildi.

FAİZLER YÜKSELİRSE NE OLUR?

Almanya’da inşaat projeleri yapan Gün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gün, inşaat sektörünün finans piyasalarına bağlı olduğunu belirterek, “Şu anda Avrupa piyasasında faizler çok düşük. Bu nedenle inşaat projelerine ilgi yüksek. Ancak bu durumun ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Faizler yükselirse inşaat sektöründe durgunluk başlar ancak bir kriz olmaz” diye konuştu. Gün, Alman bankalarının kredi verirken çok dikkatli davrandığını ifade ederek, “Önlerinde bir ABD örneği var. Bu nedenle yatırımların kısa vadede dönüşünü sağlamak istiyorlar” dedi.

BREXIT DE FİYATLARI ARTIRDI

Almanya’daki emlak fiyatlarının yükselmesinde Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının da (Brexit) etkisi olduğunu dile getiren Gün, şunları kaydetti:

“Brexit, Almanya genelinde değil ama metropol bölgelerde çok etkili oldu. Örneğin, Frankfurt kentinde ve yakın bölgelerde buna bağlı olarak büro fiyatları oldukça yükseldi. Brexit dolayısıyla sadece İngilizler değil, dünyanın diğer bölgelerinden şirketler, özellikle de Uzak Doğulu firmalar bu bölgeyi tercih ediyor. Ancak bu durumun ne kadar devam edeceğini bilemeyiz. 2 yıl da sürebilir, 20 yıl da...”

KONUTLAR AŞIRI DEĞERLİ

Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra fiyatların ‘aşırı değerli’ olması da konut alımında karşılaşılan diğer bir sorunu oluşturuyor.

Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) geçen ay yayımladığı raporda referans gösterdiği 2016 yılı model hesaplamaları, gayrimenkullerin, kasaba ve şehirlerde yüzde 15 ila 30 ‘aşırı değerli’ olduğunu ortaya koydu.

Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, “Almanya’daki emlak piyasası bir bütün olarak ekonomi için önemli. Konut finansmanları, tüm hanehalkı borcunun 3’te ikisinden fazlasını oluşturmakta ve özel sektör için 2 krediden biri emlak ile bağlantılı” dedi.

KOMİSYON ÜCRETİ DE ÇOK YÜKSEK

Komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler de ülkede konut alırken karşılaşılan diğer önemli bir sorunu oluşturuyor.

Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) yaptığı araştırmaya göre, ülkede düşük faiz sayesinde konut alımı, neredeyse her yerde kiradan daha ucuz olmasına karşın aracılık ücretleri bu süreçte önemli bir engel olarak görülüyor.

Başkent Berlin’de 200 bin euroluk bir konuta 14 bin euro komisyon ücreti talep edilebildiği belirtilen araştırmaya göre, Berlin’de dairelerin yaklaşık yüzde 80’i komisyoncular tarafından satışa sunuluyor. Söz konusu oran, Düsseldorf’ta yüzde 76, Köln’de yüzde 63 ve ülke genelinde yüzde 59 olarak belirlendi. Uzmanlar, bu duruma karşı tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.

Bu arada, söz konusu faktörlerin yanı sıra ülkede özellikle metropol şehirlerde konut açığının yüksek olması ve kiraların da giderek artması önemli bir sorun olarak görülüyor.