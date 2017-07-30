Almanya’da diskoya saldırı: 1’i Türk 2 ölü

Almanya’nın İsviçre sınırındaki Konstanz kentinde 34 yaşındaki bir Iraklı elinde makineli tüfekle diskoya girerek, eğlenmekte olan insanlara ateş açtı. Saldırgan, disko güvenlik görevlisi Türk’ü öldürdü ve üç kişiyi de ağır yaraladı. Konstanz polisi saldırı ihbarını alır almaz alarma geçti. Bir kişiden fazla saldırgan olabileceği şüphesiyle özel tim harekete geçti. Havadan ise polis helikopterle olay yerini kontrol altına aldı. Diskodan çıkan saldırgan dışarda polislerle çatışmada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü. Çatışmada bir polis memuru isabet eden bir kurşunla hafif yaralandı.

TERÖR MÜ İNTİKAM MI

Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğini belirledi. Saldırının nedeni ise bilinmiyor. Polis, bir terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir ipucu bulunmadığını açıkladı. Saldırgan mülteci değildi ve 15 yıldır Konstanz kentinde yaşıyordu. Poliste adli suçlardan dosyası bulunuyordu. Saldırgan daha önce bu diskoda eğlenmiş, ancak olay çıkardığı için Türk güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmış. Polis, ağır yaralılar arasında Türk güvenlik görevlilerinin olabileceğini, ancak kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.