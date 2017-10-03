Almanya’da camilerde ‘Açık Kapı Günü’ etkinliği düzenlendi

DİYANET İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln’de inşaatı yeni biten ve Avrupa’nın en modern camisi olarak anılan Merkez Camisine Almanlar yoğun ilgi gösterdi. Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’in de ziyaret ettiği camide Almanlara İslamiyet, cami kültürü ve Hz. Muhammed hakkında bilgi verildi.

DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Dr. Zekeriya Altuğ, Açık Cami Günü’nün 20-25 yıldır bazı camilerde yapıldığını, son 11 yıldır da 4 büyük İslami kuruluşun koordinasyonuyla Almanya genelindeki tüm camilerde 3 Ekim günü geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

Altuğ, “Burada amaç Almanya’nın birleşmesine, birliğine Müslümanların da dahil olduğu ve bizim de Almanya’nın bir parçası olduğumuz mesajını vermek. Camilerin bu toplumun, bu şehirlerin ve bu mimari çevrenin artık değişmez bir parçası olduğu mesajını vermek istiyoruz ve kendimizi tanıtmak için bu günü düzenliyoruz” dedi.

DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Dr. Zekeriya Altuğ

‘BU TOPLUMDA VARIZ’

Son dönemlerde Avrupa’da artan İslam ve yabancı düşmanlığına da değinen Altuğ, şunları söyledi: “Yabancı düşmanlığında olduğu gibi İslam düşmanlığı ve İslamofobi’nin de temel kaynağında, tanımamak, bilmemek en önemli unsur. İnsanlar ne kadar az tanıyorlarsa, o kadar büyük endişe ve korku içinde oluyor. Bu korkuları da kötü niyetli çevreler kendi amaçları için kullanabiliyor. Bunun panzehiri daha şeffaf, daha çok diyalog içinde, daha çok insanlarla iç içe iletişime geçmek. Camilerimizi açarak insanlara ‘Biz açığız, iletişimdeyiz, bu toplumda varız ve bu toplumun içinde yaşıyoruz’ mesajı vermek istiyoruz. Bunu yaptığımız bölgelerde barış ve huzur içinde yaşadığımızı gözlemliyoruz. Toplumu ayrıştırmak isteyenlere karşı verilebilecek en önemli cevap bu diye düşünüyoruz.”

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’e, ziyaret ettiği camide İslamiyet, cami kültürü ve Hz. Muhammet hakkında bilgi verildi.

‘KÖLN CAMİSİ ÇOK GÜZEL’

Camiyi ziyaret eden Kölnlü Hans Müller de şu ifadeleri kullandı: “Bizim de evimiz bu caddede, yani bu camiyle komşuyuz. Cami çok aydınlık ve şeffaf, bu tür etkinliklerin yapılması çok hoş. Bazı insanların korkuları var, bu korkuları ortadan kaldırmak için bu tür etkinlikleri artırmak gerekir. Bu cami mimari olarak çok modern. Gerçi ben klasik Osmanlı mimarisinden daha çok hoşlanıyorum ancak bu cami de çok güzel, çok şeffaf ve aydınlık bir cami.”