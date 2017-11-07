Almanya’da büyük ikramiye 3 işçiye çıktı

HESSEN’deki Volkswagen fabrikasında çalışan 50 yaşlarındaki dört işçi ortak loto oynadı. Ancak çekiliş yapılmadan kısa bir süre önce işçilerden biri ortaklıktan ayrıldı. Parasını da geri istedi. Yapılan çekilişte miktarı açıklanmayan büyük ikramiye, üç işçiye çıktı.

Milyoner olan işçilerden ikisi fabrikadan ayrıldı. Fabrikanın basın sözcüsü de işçilere milyonluk ikramiyenin çıktığını ve iki şanslı işçinin fabrikadan ayrıldığını doğruladı.

Ancak üçüncü milyoner işçinin henüz istifasını sunmadığı belirtildi. İşçinin istifa edip etmeyeceği yoksa tazminat alıp öyle ayrılmayı mı planladığı ise belli değil.

Bu arada milyoner işçiler, ortaklıktan ayrılan arkadaşlarını da unutmadı. Milyoner olma şansını kaçıran arkadaşlarına jest yapıp, 100 bin euro verdiler.