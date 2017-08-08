Almanya'da bu görüntü tepki çekti

Almanya’da çöp kovalarının üzerine kentte yaşayan farklı milliyetten insanların isimleri yazılmaya başlandı. Sokaklarda "Çöpünü buraya at Mehmet" (Mach et, Mehmet) vb. yazıları görenler ise belediyenin bu uygulamasını eleştirdi.

Belediye yetkilileri, 6 bin adet çöp kutusuna bu yazıların yazıldığını ve uygulamanın temiz bir çevreye dikkat çekmek için yapıldığını ve sadece Türk isimlerin değil, diğer ülke insanlarının da isimlerin kullanıldığını belirtti.

Şehirdeki yerel Türk siyasetçiler, dernekler ve vatandaşlar ise çöp kovalarında yazan Türkçe isimlerden rahatsız olduklarını ifade ettiler. Birçok kişi sosyal medya üzerinden belediye tepki göstererek, uygulamanın ırkçı bir yaklaşım olduğunu savundu. Bazı vatandaşlar da kendi isimlerinin yazılı olduğu çöp kovalarına çöp atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi.

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