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    Almanya'da bu görüntü tepki çekti

    İHA
    08 Ağustos 2017 - 11:14Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 11:51

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde, belediye tarafından çöp kovalarının üzerine yazılan isimler tartışma yarattı. Yerel siyasetçiler isimlerin çöp kovalarına yazılmasının ırkçı bir yaklaşım olduğunu belirtirken, belediye ise her milliyetten ismin yer aldığını belirterek söz konusu uygulamanın çevre bilinci için yapıldığını savundu.

    Almanya’da çöp kovalarının üzerine kentte yaşayan farklı milliyetten insanların isimleri yazılmaya başlandı. Sokaklarda "Çöpünü buraya at Mehmet" (Mach et, Mehmet) vb. yazıları görenler ise belediyenin bu uygulamasını eleştirdi.

    Almanyada bu görüntü tepki çekti

    Belediye yetkilileri, 6 bin adet çöp kutusuna bu yazıların yazıldığını ve uygulamanın temiz bir çevreye dikkat çekmek için yapıldığını ve sadece Türk isimlerin değil, diğer ülke insanlarının da isimlerin kullanıldığını belirtti. 

    Şehirdeki yerel Türk siyasetçiler, dernekler ve vatandaşlar ise çöp kovalarında yazan Türkçe isimlerden rahatsız olduklarını ifade ettiler. Birçok kişi sosyal medya üzerinden belediye tepki göstererek, uygulamanın ırkçı bir yaklaşım olduğunu savundu. Bazı vatandaşlar da kendi isimlerinin yazılı olduğu çöp kovalarına çöp atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi.

    Almanyada bu görüntü tepki çekti

     

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    Etiketler: çöp , mehmet , almanya
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