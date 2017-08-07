Almanya'da böcek ilaçlı yumurta alarmı

Oldenburg Savcılık Sözcüsü Gesa Weiss, yaptığı açıklamada, Fipronil içeren yumurtalar konusunda gıda ve yem yasalarının ihlal edildiğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu söyledi. Weiss, soruşturmanın Aşağı Saksonya eyaletinde, yumurtalarında Fipronil tespit edilen üreticilere yönelik yapılacağını ifade etti.



Öte yandan Aşağı Saksonya eyaletinde yumurtalarda bu ilaçtan olduğu anlaşılan 4 tesisin kapatıldığı belirtildi. Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de konuya ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi. Belçika'daki bir şirketin, Fipronil'i, Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığının varsayıldığı, bu madenin özellikle Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Almanya'ya da satıldığı ifade edilmişti.



Almanya'daki kanatlı hayvan üreten bazı şirketlerde de Fipronil içeren yumurtalara rastlanmıştı. Belçikalı şirketin, bu dezenfektan maddeyi Hollanda’nın dışında Belçika ve Almanya’daki tesislere de sattığı ifade ediliyor. Almanya'daki süpermarketler Fipronil içeren yumurtaları raflardan indirmiş, "Aldı" adlı süpermarket zinciri de yumurta satışını durdurmuştu.