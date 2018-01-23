Almanya’da okulda kavga: Bir öğrenci öldürüldü

LÜNEN’deki Kaethe Kollwitz okulunda yaşanan olayın nedeni anlaşılamadı. Salı sabahı saat 08.00 sıralarında ders başlamak üzereyken kavga eden iki öğrenciden 15 yaşında olan, 14 yaşındaki sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olayla okuldaki herkes şoka girdi, polis amok koşusu şüphesiyle okulu kuşatma altına aldı. Ancak olayın bireysel olduğu ve 15 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Psikologların, olayın ardından okula koşan ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere psikolojik destek verdiği belirtildi. Olaya el koyan Dortmund savcılığı, saldırının nedenini araştırıyor. Dortmund polisi zanlı ve öldürülen öğrencinin kökeniyle ilgili bilgi vermezken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KRV İçişleri Bakanlığı, yayımladığı suç raporunda, her beş suçludan birinin 21 yaşında olduğunu belirtmişti. Eyalet polisi, okullarda işlenen suçlarla ilgili geniş çaplı bir mücadele başlatmıştı.