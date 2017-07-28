Almanya'da bıçaklı saldırı! 1 ölü

Saldırganın etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı ifade edildi. 16.11'de (TSİ) polise ihbar edildiği belirtilen saldırıda bir kişinin öldüğü ifade edildi.
Polis aracına bindirilen saldırganın kanlar içinde olduğu görülüyor. Alman Bild gazetesi, saldırganın yakalandığı operasyona terörle mücadele ekiplerinin katıldığı ifade edildi.
Bir süpermarkette gerçekleşen saldırıda, saldırganın müşterileri rastgele yaraladığı ifade edildi.
Hamburg polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada insanların saldırının gerçekleştiği adrese çok yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Ayrıntılar geliyor...