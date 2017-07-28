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    Almanya'da bıçaklı saldırı! 1 ölü

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 17:21Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 17:45

    Almanya'nın Hamburg kentinde bir adam etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi. Olayın ardından polisin ilk etapta terör alarmı verdiği belirtildi. Hamburg polisi, saldırının terörle bağlı olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

    Saldırganın etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı ifade edildi. 16.11'de (TSİ) polise ihbar edildiği belirtilen saldırıda bir kişinin öldüğü ifade edildi. 

    Polis aracına bindirilen saldırganın kanlar içinde olduğu görülüyor. Alman Bild gazetesi, saldırganın yakalandığı operasyona terörle mücadele ekiplerinin katıldığı ifade edildi. 

    Bir süpermarkette gerçekleşen saldırıda, saldırganın müşterileri rastgele yaraladığı ifade edildi. 

    Almanyada bıçaklı saldırı 1 ölü
     

    Hamburg polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada insanların saldırının gerçekleştiği adrese çok yaklaşmamaları konusunda uyardı. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: almanya , alman , hamburg
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