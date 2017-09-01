Almanya’da bayram coşkusu

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, sabah erken saatlerde DİTİB Merkez Camisi’ni doldurarak Kurban Bayramı namazını kıldı. Din görevlisi Emre Şimşek, bayram vaazında, yoksullara, yaşlılara, kimsesizlere, boynu büküklere, hasta ve engellilere bayram sevinci yaşatmanın ve dargınlıklar, küskünlükler ve çekişmeleri ortadan kaldırmanın önemine değindi. Kurban ibadetinin, mümini Allah’a yakınlaştıran bir ibadet olduğunu ifade eden Şimşek, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı.









KÜSSENİZ BARIŞIN

Münih’te izin sezonu olması nedeniyle DİTİM Merkez Camisi’ne bayram namazı kılanların sayısı geçmişe göre daha azdı. Din görevlisi, bayram vaazında, “İslamiyette bir Müslümanın üç günden fazla küs durması caiz değildir. Onun için bayram vesilesiyle birbiriniz ile barışık yaşayın. Küslük var ise barışın” çağrısı yaptı.





MÜLTECİLERİ UNUTMAYIN

Hannover yakınlarındaki Lehrte kasabasında Lehrte Selimiye Camisi iş günü olmasına rağmen bayram sabahı doldu. Hannover Din İşleri Ataşeliğinde görevli imam Şükrü Ünlü, namaz öncesi yaptığı konuşmada, “Yurt dışında yaşayan bizlerin çok şükür pek çoğumuzun kurban kesecek maddi durumu vardır diye düşünüyorum. Yine bizden daha muhtaç durumda olduğuna inandığım son gelen mültecilere bu paylardan ayırmayı unutmayın” dedi.





TIKABASA DOLDU

Avrupa’nın tamamlanmış en büyük camilerinden biri olan Duisburg DİTİB Merkez Cami, bayram namazı kılmak için gelenlerle dolup taştı. Din görevlisi Salih Han, bayrama dair vaaz verdi. Caminin diğer din görevlisi Erol Bulat bayram namazını kıldırdı, ardından hutbeye çıktı. Daha sonra getirilen tekbirlerin ve yapılan dua ile bayram namazı kılındı. Namaz sonrası cami için vatandaşlar bir birleriyle bayramlaşarak, evlerinin yolunu tuttu.

Hamburg’ta DİTİB Mescid’i Aksa Camisi’nde kılınan bayram namazının ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.





NAMAZDAN SONRA İŞE

İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan Müslümanlar, DİTİB’e bağlı Fittja Ulu Camisi’nde toplandı. Binin üzerinde Müslüman, bayram namazını birlikte kıldı. Fittja Ulu Camisi imamı Cihat Kullay, bayramlarda kırgın ve dargınların barışarak kırgınlıklarını geride bırakmalarının önemine işaret etti. Namazdan sonra bayramlaşan Müslümanlara, Fittja Ulu Camisi yönetimi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gurbette bayram yaşayan Müslümanların çoğu, iş günü olması dolayısıyla namazdan sonra işlerine gitti.





