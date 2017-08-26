MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Almanya’da aşırı solcu internet sitesine yasak

    Almanya’da aşırı solcu internet sitesine yasak

    AA
    26 Ağustos 2017 - 10:38Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:38

    Almanya’da aşırı solcu grupların propaganda yapmak amacıyla kullandığı internet sitesine erişim, şiddet çağrısında bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

    ALMANYA İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, başkent Berlin’de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘linksunten.indymedia.org’ isimli sitenin şiddet yanlısı aşırı solcular için en önemli platformu oluşturduğunu belirtti.
    “Aşırı solcu ve sağcıların yerleşebileceği yerler olmamalı. Ne internetin dışında ne de içinde. Yıllardan beri bu platformu farklı düşünenlere ve ülke temsilcilerine karşı nefreti yaymak için kullandılar” diyen Bakan de Maiziere, bu tür kışkırtmaların nelere mal olabileceğini Hamburg kentindeki G-20 Zirvesi’nde yaşanan şiddet eylemlerinde acı şekilde yaşadıklarını kaydetti.
    Thomas de Maiziere, yasağın, uluslararası alanda faaliyet gösteren ‘indymedia’ adlı internet sitesi için geçerli olmadığını, sadece bu sitenin Almanya’daki aşırı solcular tarafından kullanılan ‘linksunten.indymedia.org’ alt alan adı için geçerli olduğunu söyledi.

    PKK DA KULLANIYORDU
    Yasaklanan site, Almanya’da terör örgütleri listesinde bulunan PKK ve DHKP-C tarafından da sıklıkla kullanılan bir platform olarak dikkati çekiyordu. Yasak kararı, internet sitesini yöneten 3 kişiye yaşadıkları Freiburg kentinde iletilirken, konuyla ilgili şüphelilerin evlerinde arama da yapıldı.
    İnternet sitesi 2009’dan bu yana faaliyette bulunuyor. Platform, aşırı solcu kesimin ve şiddet yanlısı diğer bazı grupların en etkili medya aracı olarak biliniyordu.
    Platformu kullananlar, anonim olarak da siteye haber ve yazılar ekleyebiliyordu.

    Etiketler: ALMANYA , yasak , internet , PKK , aşırı sol , Maiziere
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri