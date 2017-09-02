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    Almanya’da Arakan için VAHŞET ÇADIRI

    AA
    02.09.2017 - 16:35 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 16:35

    Umut Yıldızı Derneği, Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanların durumunu protesto etmek ve Avrupa kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Almanya’da ‘Vahşet Çadırı’ kurdu.

    Almanya’da Arakan için VAHŞET ÇADIRI

    DERNEK Başkanı Kamil Altay, Duisburg’taki Düsseldorfer Caddesi’nde “Vahşet Çadırı” ismini verdikleri çadırın üç gün boyunca gece gündüz açık kalacağını söyledi.
    Çadırda, Arakanlı Müslümanların yaşadıkları zulmü insanlara anlatacaklarını ve bölgeden gelen fotoğrafları sergileyeceklerini ifade eden Altay, çevre şehirlerde hatta yakın ülkelerde yaşayan herkesi çadıra gelip eyleme destek vermeye davet etti. Altay, “Çadırımız küçük çaplı olabilir ama amacı çok kutsal” dedi.

    Almanya’da Arakan için VAHŞET ÇADIRI

    Düsseldorfer Caddesi’ndeki çadırı Duisburg Uyum Meclisi Üyeleri Bekir Sipahi ile Erdoğan Aydın da ziyaret ederek eyleme destek verdi

    Etiketler: Duisburg , Vahşet Çadırı , arakan
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