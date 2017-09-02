Almanya’da Arakan için VAHŞET ÇADIRI

DERNEK Başkanı Kamil Altay, Duisburg’taki Düsseldorfer Caddesi’nde “Vahşet Çadırı” ismini verdikleri çadırın üç gün boyunca gece gündüz açık kalacağını söyledi.

Çadırda, Arakanlı Müslümanların yaşadıkları zulmü insanlara anlatacaklarını ve bölgeden gelen fotoğrafları sergileyeceklerini ifade eden Altay, çevre şehirlerde hatta yakın ülkelerde yaşayan herkesi çadıra gelip eyleme destek vermeye davet etti. Altay, “Çadırımız küçük çaplı olabilir ama amacı çok kutsal” dedi.





Düsseldorfer Caddesi’ndeki çadırı Duisburg Uyum Meclisi Üyeleri Bekir Sipahi ile Erdoğan Aydın da ziyaret ederek eyleme destek verdi