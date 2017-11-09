Almanya’da adam kaçırıp döven iki kadının cezası ertelendi

ADAM kaçırmak, adam yaralamak ve özgürlüğünden yosun bırakmak suçlamasıyla yargılanan eski eş Yvonne S. 17, eski sevgili Birgit K. ise 12 ay hapis cezası aldı. Hakim, iki kadın sanığın hayatlarını cehenneme çeviren davacıya ders vermek için eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu, sanıkların yaptıkları fiilden pişman olmalarını da gözönünde bulundurarak bu kadar ceza verdiğini açıkladı. İki kadının aldığı hapis cezaları ise ertelendi. Sanıklar mahkemede suçlarını itiraf ederken, davacının kendilerini sürekli rahatsız ettiği için böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerini anlatmıştı.

NELER OLMUŞTU

Sanık Yvonne S, 10 yıl evli olduğu ve daha sonra boşanmasına rağmen kendisini rahatsız eden eski kocasını, kocasının eski sevgilisi Birgit K. ile birlikte tuttukları adamlarla ormana kaçırmıştı. Ormanlık alanda çırılçıplak soydukları adamın ellerini, bacaklarını, gözlerini ve ağzını kapatıp dövmüşlerdi. Soğuk havaya rağmen 44 yaşındaki adamı yaralı ve çırılçıplak ormanda bıraktıktan sonra da evlerine dönmüşlerdi. Adam, yolda geçen bir otomobilin sürücüsü tarafından tesadüfen bulunmuştu.