Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Almanya’da adam kaçırıp döven iki kadının cezası ertelendi

    Almanya’da adam kaçırıp döven iki kadının cezası ertelendi

    BERLİN
    09.11.2017 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Almanya’da boşandıktan sonra kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle eski kocasını, kocasının eski sevgilisi ile birlikte ormana kaçırıp çırılçıplak soyduktan sonra döven ve ormanda öylece bırakıp evlerine giden iki kadının davası karara bağlandı.

    ADAM kaçırmak, adam yaralamak ve özgürlüğünden yosun bırakmak suçlamasıyla yargılanan eski eş Yvonne S. 17, eski sevgili Birgit K. ise 12 ay hapis cezası aldı. Hakim, iki kadın sanığın hayatlarını cehenneme çeviren davacıya ders vermek için eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu, sanıkların yaptıkları fiilden pişman olmalarını da gözönünde bulundurarak bu kadar ceza verdiğini açıkladı. İki kadının aldığı hapis cezaları ise ertelendi. Sanıklar mahkemede suçlarını itiraf ederken, davacının kendilerini sürekli rahatsız ettiği için böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerini anlatmıştı.

    NELER OLMUŞTU
    Sanık Yvonne S, 10 yıl evli olduğu ve daha sonra boşanmasına rağmen kendisini rahatsız eden eski kocasını, kocasının eski sevgilisi Birgit K. ile birlikte tuttukları adamlarla ormana kaçırmıştı. Ormanlık alanda çırılçıplak soydukları adamın ellerini, bacaklarını, gözlerini ve ağzını kapatıp dövmüşlerdi. Soğuk havaya rağmen 44 yaşındaki adamı yaralı ve çırılçıplak ormanda bıraktıktan sonra da evlerine dönmüşlerdi. Adam, yolda geçen bir otomobilin sürücüsü tarafından tesadüfen bulunmuştu.

    Etiketler: Birgit K. , adam kaçırma cezası , ALMANYA , eski sevgili ile eski koca
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri