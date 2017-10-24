Almanya'da 330 bin evin elektriği borç nedeniyle kesildi

Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Ağ Ajansı ve Federal Kartel Dairesinin bir raporuna dayandırdığı haberine göre, Almanya'da geçen yıl ödenmemiş faturalar nedeniyle yaklaşık 330 bin hanenin elektriği kesildi.

Ayrıca, ödeme yapmayan yaklaşık 6,6 milyon haneye elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Tüketici merkezlerinin ve sosyal hizmetlerin gözlemlerine göre sorun, ikazlara genellikle çok geç tepki verilmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca problemin bir kısmı da elektrik fiyatlarındaki hızlı yükselişe bağlanıyor.

2000 yılında hane halkı için kilovatsaat başına 15 sent olan elektrik fiyatları iki kat artarak 30 sent oldu ancak aynı dönemde ortalama reel gelir aynı oranda artmadı.

En az 100 avroluk elektrik faturasını ödemeyen hanelerin elektriği birkaç uyarının ardından kapatılıyor. Elektrikleri kesilen hanelerin, yalnızca birikmiş faturaları değil tekrar elektrik bağlatma ücretlerini ödemesi gerekiyor.