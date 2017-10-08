Almanya’da 3 Türk genci trafik kazasında öldü

POLİSİN yaptığı açıklamaya göre kaza, Windhofkurve olarak adlandırılan Butzbach ve Langgöns arasında saat 4.30’da meydana geldi. 23 yaşındaki kadın sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen çekici ile çarpıştı. İtfaiye, hurda haline dönen araçtan 4 kişiyi güçlükle çıkarabildi. Kazada, 23 yaşındaki sürücü Paula Yalman, yanında oturan kuzeni 20 yaşındaki kız arkadaşı Julia Kabaca ile 20 yaşındaki Kazım Cihan hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kimliği açıklanmayan kız ise yaralandı.









YOL 4 SAAT KAPALI KALDI

Kazada 34 yaşındaki çekicinin şoförü hafif yaralanırken, Giessen Savcılığı, kazanın incelenmesi için bir uzman görevlendirdi. Kaza nedeniyle Butzbach ile Butzbach Pohl-Göns arasındaki iki yönlü yol, sabah saat 08.30’a kadar kapalı kaldı.

Kazanın yaşandığı yer, çevre sakinleri tarafından ölümcül nokta olarak biliniyor. En son yıl başında 66 yaşındaki bir kadının kullandığı araç, traktör römorkuyla çarpışmış ve yaşlı kadın hayatını kaybetmişti.