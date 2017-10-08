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    Hürriyet >Dünya>Almanya’da 3 Türk genci trafik kazasında öldü

    Almanya’da 3 Türk genci trafik kazasında öldü

    Mümin KARACA / OFFENBACH, DHA
    08.10.2017 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Hessen Eyaleti Butzbach kenti’nde meydana gelen trafik kazasında, ikisi kadın biri erkek 3 Türk genci hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 18 yaşındaki ganç kız ise hastaneye kaldırıldı.

    POLİSİN yaptığı açıklamaya göre kaza, Windhofkurve olarak adlandırılan Butzbach ve Langgöns arasında saat 4.30’da meydana geldi. 23 yaşındaki kadın sürücünün kullandığı araç, karşı yönden gelen çekici ile çarpıştı. İtfaiye, hurda haline dönen araçtan 4 kişiyi güçlükle çıkarabildi. Kazada, 23 yaşındaki sürücü Paula Yalman, yanında oturan kuzeni 20 yaşındaki kız arkadaşı Julia Kabaca ile 20 yaşındaki Kazım Cihan hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kimliği açıklanmayan kız ise yaralandı.

    Almanya’da 3 Türk genci trafik kazasında öldü

    Almanya’da 3 Türk genci trafik kazasında öldü

    YOL 4 SAAT KAPALI KALDI
    Kazada 34 yaşındaki çekicinin şoförü hafif yaralanırken, Giessen Savcılığı, kazanın incelenmesi için bir uzman görevlendirdi. Kaza nedeniyle Butzbach ile Butzbach Pohl-Göns arasındaki iki yönlü yol, sabah saat 08.30’a kadar kapalı kaldı.
    Kazanın yaşandığı yer, çevre sakinleri tarafından ölümcül nokta olarak biliniyor. En son yıl başında 66 yaşındaki bir kadının kullandığı araç, traktör römorkuyla çarpışmış ve yaşlı kadın hayatını kaybetmişti.

    Almanya’da 3 Türk genci trafik kazasında öldü

    Etiketler: ALMANYA , KAZA , Butzbach
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