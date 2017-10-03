Almanya’da 250 kilo bomba bulundu

BERLİN polisinden yapılan açıklamada, bombanın etkisiz hale getirilmesi için bombanın bulunduğu yerin 500 metre çevresinde yaşayan 10 bin kişinin bölgeden tahliye edileceği bildirildi. Sokak ve caddelerin trafiğe kapatılması çalışmalarının tamamlandığı ve insanların tahliye işlemine başlandığı ifade edilen açıklamada, tahliye işleminden etkilenenlerin Tempelhof-Schöneberg ilçesinin belediye binasında kalabileceği kaydedildi.

Almanya’da en son eylül başında Frankfurt kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın bulunmasının ardından 60 binin üzerinde kişi tahliye edilmişti.

MACARİSTAN'DA DA BULUNDU

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan inşaat çalışmaları sırasında da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Rus yapımı 100 kilogramlık bomba bulundu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki binalar, okul ve huzurevinin boşaltıldığını açıklayan Macaristan Savunma Bakanlığı Basın Sorumlusu Zita Markovics, bombanın etkisiz hale getirildikten sonra Savunma Bakanlığının ilgili birimine taşınacağını aktardı.