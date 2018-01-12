Almanya’da ekonomi büyüdü, iflaslar arttı

Destatis’in verilerine göre Almanya, geçen yıl yüzde 2.2 oranla rekor büyüme sağladı. Ekonomideki canlanmada tüketim artışı, yatırımlar ve tüm dünyada Alman mallarına talep artışı etkili oldu. İhracat yüzde 6.5 arttı. Uzmanlar, ekonomideki büyümenin devam edeceğini açıkladı. Ancak Destatis’in diğer verilerine bakıldığında kişisel ve şirket iflaslarının da arttığı görüldü. Geçen yılın ekim ayında bin 637 işletme iflasını açıkladı. Bu rakam, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 daha fazla.

Kurumsal bazda en çok iflas, 300 başvuruyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil, sanayi ve ticaret sektöründe yaşandı. Bunu 267 iflas başvurusuyla inşaat sektörü, 188 başvurusuyla ekonomik alanda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ekimde yaklaşık 1.7 milyar euro olarak kaydedildi. Bu rakam 2016’nın ekim ayında yaklaşık 1.5 milyar euroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 707 borçlu da ekim ayında iflas başvurusunda bulundu. Kişisel iflaslar da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artış gösterdi.