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    Almanya yıllardır bu üç kişiyi bulamadı

    AA
    13.11.2017 - 18:02 | Son Güncelleme:

    Almanya’da eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) adlı aşırı solcu terör örgütüne üye 3 kişi, polisin halka sunduğu video görüntüleri ile aranıyor. Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada, onlarca yıldan beri aranan Ernst-Volker Staub (63), Burkhard Garweg (49) ve Daniela Klette (59) adlı eski RAF üyelerinin İtalya, Fransa ya da İspanya’da saklanıyor olabilecekleri bildirildi.

    Almanya yıllardır bu üç kişiyi bulamadıBİR dizi saldırıdan aranan bu üç kişiye, İspanya’nın Bask bölgesinde eskiden faaliyet gösteren ETA ya da İtalya’daki Kızıl Tugaylar gibi terör örgütlerinin yardımcı olmuş olabileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu kişilerin Hollanda’da bulunmaları ihtimalinin de yüksek olduğu ifade edildi.

    Eski RAF üyelerini bu kez video görüntüleri ile yeniden aramaya başlayan LKA, halktan yardım istemek amacıyla yayınlanmasına izin verdiği videolardan birinde Staub ile Garweg, Almanya’nın Hildesheim kentinde bir bankayı soyarken, bir diğerinde de Almanya’nın Osnabrück kentinde bir belediye otobüsüne binerken görülüyor.
    Almanya’nın kuzeyinde en az 9 banka soygunu gerçekleştirmek ve yüzbinlerce euro para çalmakla suçlanan kişilerin, son olarak da 2016 yılı Haziran ayında Braunschweig kenti yakınlarındaki Cremlingen kasabasında tank savar ve otomatik silahlarla bir zırhlı para nakil aracına ve bir dükkana saldırdıkları belirtildi.

    1970 YILINDA KURULMUŞTU
    Garweg, Klette ve Staub’un, Andreas Baader ve Ulrike Meinhof gibi örgütün tanınmış elebaşılarının ölümünden sonra devreye giren RAF’ın üçüncü kuşak üyelerinden oldukları vurgulandı.
    Almanya’da Baader’in ceza evinden çıkmasının ardından 1970 yılında kurulan RAF, 1998 yılında dağıldığını açıklamasına rağmen bazı örgüt üyeleri saldırılarını sürdürdü.
    Örgüt üyeleri, 1977 yılında banka soygunlarını ve bombalı saldırılarını artırmış, zamanın Federal Başsavcısı Siegfried Buback’a suikast düzenlemiş, Dresdner Bank Başkanı Jürgen Ponto’yu kaçırma girişimi sırasında öldürmüş, kaçırdıkları İşverenler Birliği Başkanı Hanns-Martin Schleyer’i de 44 gün sonra infaz etmişlerdi.

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