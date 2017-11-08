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    Almanya Uyum Vakfı’na Merkel’den övgü

    BERLİN
    08.11.2017 - 09:58 | Son Güncelleme:

    Almanya Uyum Vakfı’nın Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, vakfın yeni yönetimiyle birlikte Başbakan Angela Merkel’i ziyaret etti.

    BAŞBAKAN Merkel, Başbakanlık’ta ağırladığı Wulff ve beraberindekilere, vakfın hamiliğine severek devam edeceğini söyledi. Merkel, “Almanya Uyum Vakfı ve ortakları ‘Geh Deinen Weg’ (Kendi Yolunda İlerle) adlı başarılı programın yerleşmesiyle, Almanya’da uyumun başarılı olmasında sivil toplum girişimlerinin nasıl katkı sağladığını gösterdi. Bu nedenle hamiliğimi severek, devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.
    Vakfın Başkanı Christian Wulff ise “Çok sayıda üstün yetenekli genç geliyor. Bizim görevimiz onların potansiyellerini en iyi biçimde yararlı kılmak için teşvik etmek” dedi.

    2008 YILINDA KURULDU
    2008 yılında kurulan Almanya Uyum Vakfı, şimdiye kadar 700 göçmen kökenli stajyeri ‘Kendi Yolunda İlerle’ burs programıyla teşvik etti.

    Etiketler: Angela Merkel
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