Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Almanya Türklerin mülteci başvurularını ret

    Almanya Türklerin mülteci başvurularını ret

    Ali VARLI / BERLİN
    13.09.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:45

    15 Temmuz Darbe girişimi sonrası Almanya'ya sığınma talebinde bulanan Türklerin iltica talepleri ret ediliyor. Almanya siyasi sığına isteyenlerin yüzde 60'ının talebini geri çevirdi. Hakkında sınır dışı kararı verilenlerin sayısı 6 bin 784.

    ALMANYA'ya sığınan diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip devlet memurlarının ile aile bireylerinin sayısı artarken, siyasi sığınma isteyen Türklerin yarısından fazlasının talebi ise ret edildiği ortaya çıktı. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Almanya'ya iltica eden Türklerin durumunu inceleyen Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF), başvuru taleplerinin büyük bölümünü sonuçlandırdı. BAMF, siyasi sığınma talebinde bulunan Türklerin yüzde 60'ına olumsuz cevap verdi.

    SINIR DIŞI ETTİ

    BAMF, 2017 yılı içinde tam sekiz bin 547 Türk'ün siyasi sığınma talebini tek tek ele alıp sonuçlandırdı. Bu yıl içinde sadece 3 bin 507 talebi olumlu değerlendiren BAMF, beş bin 40 Türk'ün siyasi sığınma isteğini ise geri çevirdi. Bu yıl içinde kimi eyalet yönetimleri de siyasi sığınma talebi kabul edilmeyen Türkleri Almanya'dan gönderdi. Berlin eyalet hükümeti dört, Saksonya eyalet hükümeti de iki Türk'ü sınır dışı etti. Öte yandan Yabancılar Kayıt Merkezi adlı kurum da sığınma talepleri uygun görülmeyen toplam 6 bin 784 Türk vatandaşının ülkeden gönderilmesinin kararını aldığı öğrenildi.

    Etiketler: ALMANYA , Türkiye , sığınma talebi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri