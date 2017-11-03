'Almanya, Türkiye'ye ağır bedel ödedi'

Önce eski başbakanlardan Gerhard Schröder eylül ayında gizlice Türkiye'ye giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, hemen ardından sağ kolu Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier'i Ankara'ya gönderdi. Schröder kapıyı açtı, Başbakanlık Müsteşarı Altmaier pazarlıkları yaparak son noktayı koyan isim oldu. Focus Online'a bilgi veren kaynak, Steudner'in serbest bırakılması için “yüksek bedel” ödendiğini ve bunun son sınır olduğunu söyledi.

FETÖCÜ SUBAYLAR İADE Mİ EDİLECEK?

Diplomatik kaynaklar bu yüksek bedel konusunda şu tahminlerde bulundu. Ankara, AB'yle Gümrük Birliği'nin genişletilmesini istiyor. Bu konuda Merkel'in desteğine ihtiyacı var. Almanya, Steudner'e karşı Gümrük Birliği'nin genişletilmesine destek sözü vermiş olabilir. Bunun dışında Türkiye, darbe girişiminden sonra Almanya'ya sığınan Fetöcü subayların yanında yıllardır Almanya'daki PKK elebaşlarının iadelerini talep ediyor. Subayların iadesi yakında gündeme gelebilir. Habere göre Altmaier, Ankara'da Alman vatandaşı gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu'nun serbest bırakılmalarını da gündeme getirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan onların serbest bırakılmasını pazarlık konusu yapmadı. Merkel'in müsteşarı Peter Altmaier'i Ankara'ya göndermesinin nedeni ise Altmaier'in Türkiye konusunda olumlu yaklaşımı. Altmaier, geçtiğimiz temmuz ayında “Türkiye bölgesinde en demokratik ülkelerden biri” demişti.