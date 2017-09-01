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    Almanya: Türkiye’de 50 vatandaşımız tutuklu

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    01.09.2017 - 22:28 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 22:28

    ALMANYA Dışişleri Bakanlığı geçen perşembe günü iki Alman vatandaşının daha Antalya havalimanında gözaltına alındığını açıkladı.

    Alman Dışişleri’nin verdiği bilgiye göre Türkiye’de 12’si siyasi nedenle, 50 Alman vatandaşı cezaevinde. Alman Dışişleri Sözcüsü Maria Adebahr, dün yaptığı açıklamada son gözaltı olayını Türkiye resmi kaynaklarından değil, resmi olmayan kaynaklardan haber aldıklarına işaret etti. Sözcü, “Gözaltına alınma sebebinin siyasi nedenle olduğunu sanıyoruz. Türkiye’de tutuklu 50 Alman vatandaşı bulunuyor. En az dördü çifte vatandaş. Bunların 12’si siyasi gerekçelerle” dedi. Gözaltına alınma olayının perşembe günü Antalya havaalanında yaşandığı ve resmi olmayan kaynaklarca İzmir’deki Alman temsilciliğine haber verildiği, Antalya havaalanı polisinin konsolosluğun irtibatı üzerine olayı teyit ettiği belirtildi. Gözaltılara tepki gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Türkiye’ye yardımların durdurulmasını istedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Almanya , türkiye
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