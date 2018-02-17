Almanya-Türkiye mesajı: Daha iyi olacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım önceki akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel’le başkent Berlin’de görüştükten sonra 54. Uluslararası Güvenlik Konferansına katılmak üzere dün Münih’e geçti. Münih’te Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi’ne (DİTİM) bağlı Merkez Camisi’nde cuma namazından sonra vatandaşlara seslenen Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:



“Almanya-Türkiye ilişkilerinde geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi görünüyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız.



Gerek PKK bölücü terör örgütü gerekse ülkemizin birliğine, kardeşliğine, demokrasisine kasteden, darbe teşebbüsü yapan FETÖ’nün bu ülkelerde alan sahibi olması, bu ülkelerde neşvünema bulmasını asla kabul etmeyiz. Bunu da Türk-Alman dostluğuna yakıştırmayız. Onun için değerli kardeşlerim hiç merak etmeyin. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanıyla, bakanlarıyla gözü kulağı buradadır, sizlerle gönlü beraberdir. Uzak da olsak beraberiz. Milletimizin birliği, beraberliği, dirliği, kardeşliği için Cumhurbaşkanımızla beraber gece gündüz çalışıyoruz.



ÜLKEMİZ GÜÇLÜDÜR

Terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’a karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün bunları yaparken ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini muhafaza etmekten de geri kalmıyoruz. Ülkemiz güçlüdür, ekonomimiz güçlüdür. Kararlı adımlarla 2023 ve daha ötesindeki hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz.”