Almanya: Türkiye bize saygı göstersin

Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Savunma Bakanı, Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, "Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini" vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, "Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli" dedi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, "NATO'nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu" ifade etti.