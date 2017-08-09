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    Almanya: Türkiye bize saygı göstersin

    DW Türkçe
    09 Ağustos 2017 - 09:40Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:40

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 'Türkiye'nin kendisine talep ettiği saygıyı Almanya'ya göstermesi gerektiğini söyledi.

    Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Savunma Bakanı, Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

    Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, "Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini" vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, "Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli" dedi.

    Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, "NATO'nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu" ifade etti.

    Etiketler: Almanya , alman , Ursula von der Leyen
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