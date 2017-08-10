Almanya turizmde rekora koşuyor

ALMANYA’da bu yılın ilk altı ayında otellerdeki geceleme sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 arttı. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre bu yılın ilk altı ayında otellerde yerli ve yabancı geceleme sayısı 205.1 milyona ulaştı. Yabancı turistlerin geceleme sayısı 36.7 milyonu buldu. Bunun yüzde 3 artış olduğu belirtildi. Yerli turistlerin geceleme sayısı ise 168.4 milyona çıktı. Yerli geceleme sayısında da yüzde 3 artış olduğu kaydedildi.

EN FAZLA HAZİRAN AYINDA

En fazla geceleme haziranda yapıldı. Bir ayda 45.7 milyon geceleme kaydedildi. Bu sayının geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 10 artış anlamına geldiği belirtildi. En fazla geceleme rekoru yine yerli turistlerde. Yerli geceleme sayısı haziranda 38.3 milyon oldu. Almanların giderek iç turizme yöneldiği belirtildi. Almanya’da geceleyen yabancı turistlerde Hollanda, İsviçre ve ABD başı çekti.