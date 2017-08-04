Almanya Tarım Bakanı: 12 eyallette tespit edildi

BAKAN Schmidt, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Belçika’da Fipronil adlı böcek ilacının hayvanlarda kullanılmasına izin verilen bir dezenfektan madde ile karıştırıldığını belirtti. Şu an için nihai bir değerlendirme yapamayacaklarını belirten Schmidt, “Alman hükümeti, yumurtalarda böcek ilacı ‘fipronil’in tespit edilmesini ciddiye alıyor” dedi.

Son 48 içinde yapılan araştırmaların Almanya’nın daha önce varsayılandan daha fazla etkilendiğinin ve 12 eyalette fipronil içeren yumurtanın görüldüğünü belirten Schmidt, bu konuda kilit rolü Aşağı Saksonya ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinin aldığını aktardı.

KAYNAK İKİ EYALET

Schmidt, Almanya’da, fipronil ilacı taşıyan yumurtaların üretildiği veya piyasaya sürüldüğü kaynağın bu iki eyalet olduğunu belirterek, özellikle söz konusu eyaletlerle bilgi alışverişi içinde bulunduklarını kaydetti.

Yapılan incelemeler sonucunda yasak olan fipronil içeren maddenin Aşağı Saksonya eyaletindeki kümes hayvanlarının bulunduğu tesislere de satıldığının tespit edildiğine işaret eden Schmidt, bu eyalette üretilen yumurtaların başka eyaletlere de gönderildiğini belirtti.

20 Temmuz’da tüm AB ülkelerinin bilgi paylaşım sistemiyle Belçika’daki bir üreticide yumurtalarda fipronil ilacının tespit edildiği yönünde ilk bilgilerin alındığını anlatan Schmidt, Hollanda’nın da 28 Temmuz’da erken uyarı sistemiyle fipronil ilacı taşıyan yumurtaların Almanya’ya gönderildiğine ilişkin bilgi aldıklarını, bunun üzerine ilgili tüm eyaletlerin kurumlarıyla bu bilginin paylaşıldığını ifade etti.

MARKETLER SATIŞLARI DURDURDU

Schmidt, bu yumurtaların nereye satıldığı ve başka hangi ürünlerde kullanıldığının araştırıldığını kaydetti. Bakanlığın www.lebensmittelwarnung.de adlı internet sitesinde de tüketicilerin bu konudaki uyarılarla ilgili bilgi alabileceğine işaret eden Schmidt, herkesin yumurtaların üzerinde bulunan mühürden bu yumurtaların nerede üretildiğinin görebileceğini dile getirdi.

Şu an için acil sağlık tehlikesinin bulunmadığını varsaydıklarını savunan Schmidt, olayın hızlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirterek, Hollanda ve Belçika’dan da kapsamlı bilgi vermelerini talep etti.

Öte yandan Almanya’daki büyük süpermarketlerin fipronil içeren maddeyi kullandıkları şüphesi bulunan tesislerden sağlanan veya Hollanda’dan getirilen yumurtaların satışlarını durdurduğu, söz konusu ürünlerin raflardan indirildiği ve müşterilerin aldıkları yumurtaları iade edebilecekleri bildirildi.