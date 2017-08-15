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    Almanya sokakları afişlerle donatıldı

    Levent GÜNDÜZ / BERLİN, DHA
    15 Ağustos 2017 - 10:11Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:11

    Almanya yavaş yavaş seçim havasına giriyor. 24 Eylül’de yapılacak Federal Meclis seçimlerine hazırlanan partiler, sokakları afişlerle donatmaya başladı.

    SEÇİME girecek 30’dan fazla parti, seçmeni kendine çekmek için kıyasıya yarışıyor. 82 milyon nüfuslu Almanya’da dört yılda bir yapılan 19. Federal Meclis seçimleri için 61 milyon Alman seçmenden yaklaşık 48 milyonun sandık başı yapması bekleniyor.
    Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk vatandaşı arasındaki bir milyon seçmen içinde 500-600 bin Türk kökenli seçmenin oy kullanması bekleniyor. Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin, Türk seçmenin güvenini azalttığı konuşuluyor.

    Almanya sokakları afişlerle donatıldı

    ANKETLERDE ÖNDE GÖRÜNÜYOR
    Almanya’da yapılan farklı kamuoyu anket sonuçlarında yine seçimlerin favorisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Başbakan Angela Merkel.
    Anketlere göre CDU yüzde 37, SPD yüzde 26, yabancı karşıtı AfD yüzde 11, Sol Parti ve FDP yüzde 10, Yeşiller yüzde 8 oy alacak.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Merkel
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