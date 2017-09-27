Almanya siyaset sahnesi kaynıyor

SPD, grup başkanlığına partinin sol kanadından Andrea Nahles’i getirerek kendi solundaki Sol Parti’ye meydan okuyacak. Muhafazakâr Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ise kendi sağında oluşan AfD’yi yok etmek, seçmenleri geri kazanmak için sağa kayacak. Aşırı sağcı AfD de kaynıyor. AfD Eşbaşkanı Frauke Petry, parti aşırı sağa kaydığı gerekçesiyle Meclis’te kendi partisinin grubuna dahil olmayacağını açıkladı. Junge Freiheit gazetesinde konuşan Petry, partisinden ayrılacağını da doğruladı.

YOKSA ERKEN SEÇİM Mİ

Sosyal Demokratların ‘Biz hükümette yokuz’ demesiyle Başbakan Angela Merkel’in tek şansı Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) üçlü bir koalisyon. Fakat böyle bir koalisyonun kurulmasının zor olacağı anlaşılıyor. Üçlü koalisyon olmazsa, Başbakan Angela Merkel’in önünde ya azınlık hükümeti ya da erken seçim opsiyonu var.



'GÖRECEKSİNİZ HÜKÜMET KURAMAYACAKLAR'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Almanya ve Hollanda’ya sert sözlerle yüklenerek şöyle konuştu: “Almanya’da bir seçim bizde de bir referandum oldu. Bu referandum sürecinde Türkiye’ye nasıl saldırdıklarını gördünüz. Şimdi kendi seçimlerinde bize saldırıyorlar ya seçimin bizimle ne alakası var? Almanya’da seçim yapıyorsunuz, seçimde bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz? E ne oldu, şimdi hükümet kuramayacaklar bak göreceksiniz. Bu da en az birkaç aylarını alır. Hollanda saldırdı saldırdı hâlâ hükümet kuramıyor. Niye, dürüst siyaset, politika çok önemli. Zannediyorlar ki, biz Türkiye’ye vurursak çok puan alırız, netice alırız, işte alamıyorsunuz, alamayacaksınız ve kaybedeceksiniz.”