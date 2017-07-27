Almanya seferberliği

ALMANYA ile yaşanan gerilimin ardından hükümet, harekete geçti. Başbakan Binali Yıldırım’ın davetiyle Ankara’ya gelen ve Türkiye’de yatırımı olan Alman şirketlerine, “Gelin sonbaharda merkezlerinizi ziyaret edelim, önyargıları kıralım” teklifi yapıldı. Şirketlere “Sohbaharda güzel gelişmeler olacak” mesajı da verildi. Alman şirket temsilcileri bu mesajı, “OHAL’le ilgili bir gelişme olacak” diye yorumladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletvekilleriyle toplantısında Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketleriyle önümüzdeki günlerde kendisinin de bir araya geleceğini açıkladı.

Almanya merkezli 19 firmanın temsilcisi, dün Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik’le Çankaya Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının büyük bölümüne katılan Başbakan Yıldırım, diğer programları nedeniyle erken ayrılırken, şirket temsilcileri bakanlarla bir süre daha görüştü. Yıldırım, “Sizin, yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli” mesajı verdi. Almanya ile siyaseten yaşanan gerginliğin geçici olduğunu belirten Yıldırım, “En az yarım asırdan beri Türkiye’de olan, artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada bir eleştiriye tabi tutulması, onların bu ilişkilerden bir bedel ödemesi bizim asla düşüneceğimiz bir şey değildir” ifadesini kullandı. Almanya ile ilişkilerin çok köklü bir geçmişi olduğunu anımsatan Yıldırım, Almanya’da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşı da düşünüldüğünde bu ülke ile ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyretmesinin hem Almanya hem de Türkiye açısından “akla ziyan bir durum” olduğunu bildirdi.

TIRMANDIRMAKTAN YANA DEĞİLİZ

Yıldırım, şöyle devam etti: “Birkaç gündür konuşulan bir konu var. Türkiye’de iş yapan Alman şirketlerine bir soruşturma başlatıldığı yönünde. Bizim resmi kurumlarımız nezdinde kesinlikle böyle bir soruşturma yok. Bizim Almanya’dan beklentimiz, PKK ve FETÖ ile doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha tutarlı bir durum içine girmesi, onlara alan açılmaması. Bunlar, bu ülkenin düşmanıdır, bu ülkenin hayrına bir faaliyet yapmıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor, ikili ilişkilerimizi zehirliyor. Ülkeler arasında husumet olmaz. Ülkeler arasındaki dostluk da husumet de gelip geçicidir ama bunun hasar bırakmadan yönetilmesi de siyasetçilerin en önemli sorumluluğudur. İlişkilerde gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz.”

Toplantıyı değerlendiren Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de, “Hem Başbakanımız hem Ekonomi Bakanımız, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin çok önem taşıdığını, bunun farkında olduklarını söyledi. Acilen Türkiye-Almanya ekonomik ve siyasi ilişkilerinin daha tandansı düşük, özellikle ekonomiye yansımayacak şekilde devam etmesi konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. Almanya’dan gelen turist sayısında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 30’a yakın bir kayıp olduğunu anlattıklarını söyleyen Şahin, “Bunun için bir güven ortamının oluşturulması, özellikle Almanya’da, Alman halkında oluşan önyargıları azaltacak mesajlar verilmesi, buradaki şirketlerin Avrupalı şirketlere burayı iyi anlatması gibi konuları konuştuk” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin merkezlerini ve üst yöneticilerini ziyaret teklifinde bulunduğunu belirten Şahin, “Ziyaret edelim, onlarla bir araya gelelim, daha iyi anlatalım, siz anlatın hatta beraber anlatalım gibi hususlar konuşuldu. Belki sonbaharda böyle bir organizasyon düzenlenecek” bilgisini verdi.

OHAL’LE İLGİLİ GELİŞME OLABİLİR

ALMAN şirketlerin OHAL’i de gündeme getirdiği belirtildi. Eurojuris International Avukatı Refik Türkoğlu da “Yatırımlar zaten son 1-2 yıldır gevşemişti. Son zamanlarda daha kötüye gitmeye başladı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hükümetimiz de bu işin ciddiyetini görmüş ve bu gidişatın her iki ülke için zararlı sonuçlar doğurabileceğini tespit etmiş. O yüzden olumlu adımlar atılacağını düşünüyoruz. Yakında olumlu gelişmelerin olacağı müjdesini verdiler” dedi. Türkoğlu, olumlu beklentilerinin hukuki yönden de olabileceğinin altını çizerek, “OHAL ile ilgili birtakım düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Bakanımız detay vermedi ama sonbahara kadar olumlu gelişmelerin olacağını söyledi” dedi.