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    Almanya seçimlerinde Erdoğan'a oy çıktı!

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 17:04 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 17:07

    Almanya'da bugün düzenlenen seçimler esnasında bazı seçmenler oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Bafetimbi Gomis'in adını yazdı.

    Almanya'da seçmenler bugün Federal Meclis (Bundestag) üyelerini belirlemek için sandık başında.

    Berlin Postası'nın haberine göre Bir Türk seçmen oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazdı. Oy pusulasının fotoğrafını çekip haber ajanslarına gönderen şahıs, Erdoğan'a ithafen yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

    Almanya seçimlerinde Erdoğana oy çıktı

    "Sayın Cumhurbaşkanım, sandık başında seçim pusulasında Türkiye'ye dostluğu destekleyen bir parti bulamadım. Almanya'nın güneyinde yaşadığım için de ADD'ye o verme imkanım olmadı. Bunun için sizin adınızı yazarak tepkimi ortaya koydum" ifadesini kullandı. 

    Almanya seçimlerinde Erdoğana oy çıktı

    Öte yandan, Galatasaray'ın oyuncusu Bafetimbi Gomis'in ismi de bir seçmen tarafından seçim pusulasının üzerine yazıldı. 

    Etiketler: Almanya , Alman , seçimleri , seçim
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