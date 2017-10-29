Almanya, Polonya ve Çekya’yı fırtına vurdu

ALMANYA’nın kuzeyi ile doğusunun bir bölümünde pazar günü etkili olan Herwart, ulaşımı olumsuz etkiledi. Banliyö trenlerinin seferleri aksadı. Kimi hatlarda tamamen durdu. Bazı metro istasyonları kapatıldı. Berlin, Brandenburg, Hamburg ve Schleswig Holstein eyaletlerinde itfaiye alarma geçti. Gönüllü itfaiye çalışanları göreve çağrıldı. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kuzey yönündeki bir çok otoyolda ulaşım aksadı. Kimi yollar kapandı. Berlin’de iki hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı. Hamburg’da deniz suyu taştı. Bir çok sokak su altında kaldı. Birçok sokak önlem amacıyla trafiğe kapatıldı.

UÇAK İNEMEDİ

Saattki hızı 130 kilometreye ulaşan Herwart, Berlin’de 2 inşaat iskelesinin çökmesine yol açtı, bir kişi ağır yaralandı. ABD’nin Huston kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine sefer yapan Lufthansa’ya ait A380 tipi uçağın fırtına sebebiyle Stuttgart’a indi.





AĞACIN ALTINDA KALDI

Çekya’da Trebic ve Jicin kentlerinde devrilen ağaçların altında kalan 1’i kadın, 2 kişi öldü. Birçok bölgede elektrik kesildi, yüzbinlerce ev elektriksiz kaldı.

Polonya’da şiddetli yağış nedeniyle evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Ağaçların devrilmesi sonucu birçok cadde ulaşıma kapandı. Szcezecin ketinde devrilen bir ağaca otomobiliyle çarpan bir kişi öldü.