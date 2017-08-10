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    Almanya plakalı iki araç kaza yaptı

    Ramazan ÇETİN - Hasan YİĞEN / DENİZLİ, MANİSA, DHA
    10 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 09:50

    Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde, Alman plakalı ciple süt tankerinin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Manisa’da da Almanya plakalı otomobil, önünde giden minibüse çarptı, dokuz kişi yaralandı.

    DENİZLİ’deki kaza Karahöyük Avşarı Mahallesi girişinde, Denizli-Burdur Karayolu’nda meydana geldi. Almanya’da yaşayan Bülent Duru’nun kullandığı HDH GB 289 plakalı cip, Acıpayam’dan Burdur yönüne giderken, karşı yönden gelen Mustafa Cingöz’ün kullandığı süt tankeriyle çarpıştı. Cipin sağ ön kısımda oturan Mevlüt Duru, kaza yerinde öldü. Cip sürücü Bülent Duru ile araçta bulunan Süleyman Kaymak, Ufuk Kaymak, Şaban Yıldız ve süt tankeri şoförü Mustafa Cingöz yaralandı. Yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
    Yaralılardan Süleyman Kaymak, Ufuk Kaymak ve Bülent Duru’nun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, cipin içinde ölen Mevlüt Duru’nun cesedini çıkardı. Duru’nun cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Almanya plakalı iki araç kaza yaptı

    ÖNÜNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI
    Manisa’daki kaza ise D-300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula’dan Uşak yönüne giden Erdal Bayat’ın kullandığı Almanya plakalı otomobil, önündeki giden Hasan Tokar’ın kullandığı minibüse çarptı. Kazada, minibüste yolculardan, aynı aileden Naciye Tokar (14), Rabia Tokar (17), Cariye Tokar (17) Halime Tokar (10) ve Fadile Adıyaman (14) ile Suriye Uyruklu Yusra Asbavi (19), otomobilde bulunan Sevim Ayaz, Zeynel Bayat ve Şemsi Bayat yaralandı. Yaralılar, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Sevim Ayaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Etiketler: ALMANYA , Denizli , Bülent Duru , KAZA
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